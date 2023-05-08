Представители 11 религиозных конфессий работают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Жамбылской области регистрируются новые религиозные объединения, представляющие 11 религиозных конфессий. При этом религиозная ситуация в регионе характеризуется как стабильная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления по делам религий акимата Жамбылской области, на сегодня в регионе зарегистрировано 385 религиозных объединений, представляющих 11 конфессий. Это 323 мечети и 46 церквей христианской направленности, из них 8 православных храмов, один католический и 37 протестантских.

В 2022 году в Жамбылской области действовали 369 религиозных объединений и филиалов 11 конфессий, в 2020 году общее количество религиозных объединений, прошедших государственную регистрацию, составляло 358.

«В мечетях региона работают 436 служителей, - рассказал руководитель облуправления по делам религий Сакен Мынбаев. - С высшим образованием - 30,5%, со средним - 27,7% служителей. Из них 47,2% прошли курсы повышения профессиональных компетенций на республиканском и областном уровнях».

Из духовных (религиозных) организаций образования в регионе работает медресе-колледж «Һибатулла Тарази», где обучаются порядка 60 студентов.

В последние годы в Жамбылской области растет число прихожан мечетей. Общая вместимость мечетей составляет более 55 тысяч человек, ежедневно посещают порядка шести тысяч человек. Общее количество прихожан христианских церквей составляет около 4 тысяч человек.

Отмечается, что религиозная ситуация в Жамбылской области стабильная. Фактов нарушений законодательства о религиозной деятельности со стороны религиозных объединений, прошедших государственную регистрацию, не выявлено.

В регионе созданы информационно-разъяснительные группы, почти все представители этих групп религиоведы, теологи, исламоведы с высшим образованием. Регулярно проводятся беседы с лицами, попавшими под влияние деструктивных религиозных общин. В исправительных учреждениях УИС организуют встречи среди отбывающих наказание граждан.

«С начала этого года информационно-разъяснительные группы провели более 500 встреч с 15 тыс. жителями», - сообщил Сакен Мынбаев.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсуждали вопросы функционирования религиозных объединений Жамбылской области. При этом Нуржан Нуржигитов, отметив важность укрепления межконфессионального диалога, поручил активизировать работу информационно-разъяснительных групп.



