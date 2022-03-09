Представитель структуры «ООН-женщины»: Продвижение гендерного равенства – одна из приоритетных задач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель структуры «ООН-женщины» в Казахстане Мария Доценко поприветствовала решение Правительства Казахстана по внедрению 30% квоты для женщин, молодежи и людей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эти мартовские дни 30 лет назад Казахстан присоединился к ООН. Продвижение гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин и девочек были одной из приоритетных задач Казахстана в этой сфере. Я хочу поблагодарить Правительство Казахстана за ту проделанную работу в этой сфере. Казахстан был одной из первых стран в Центральной Азии, которая разработала гендерную стратегию, учредила структуру, которая занималась женщинами. Сейчас это Национальная комиссия по делам женщин и семейной демографической политики при Президенте РК. Казахстан также улучшает законодательство в этой сфере. Хотела бы поблагодарить партнеров из Европейского Союза за поддержку различных инициатив. Мы также поддерживаем то, что Казахстан уже утвердил свой первый план по выполнению резолюции Совета безопасности ООН», - отметила представитель структуры «ООН-женщины» в Казахстане.

По слова Марии Доценко, на выставке представлены портреты женщин-лидеров из 28 стран, хотя на самом деле их намного больше.

«Хочу поблагодарить женщин за активную позицию по расширению экономических возможностей для женщин. Хотела бы поблагодарить Национальную комиссию, которая работает по усовершенствованию 17 ресурсных центров, которые хотят вести свой бизнес в провинции, в областях Казахстана. Сейчас тяжелые ковидные времена. Женщины-медработники проявляют героизм на каждом шагу, спасая наших родных. Хочу поприветствовать решение Правительства Казахстана по внедрению 30% квоты для женщин, молодежи и людей с особыми потребностями. Хотела бы предложить, чтобы 30% квота была только для женщин на руководящих должностях от национального до сельского уровня. Может быть, необходимо создать похожий проект как Президентский молодежный резерв, чтобы женщины могли занимать руководящие должности на всех уровнях. Уверена, что среди женщин, которые здесь собрались, будет много достойных кандидатов», - добавила она.

Напомним, посольство Королевства Нидерландов в Казахстане и представительство Европейского Союза в Казахстане при поддержке «ООН-Женщины» открыли выставку по случаю Международного женского дня.



