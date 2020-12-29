Представитель штаба непартийного наблюдения за выборами провел встречи в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 декабря 2020 года представитель штаба непартийного наблюдения за выборами в области Жандос Тусмагамбетов встретился с председателем Кызылординской областной избирательной комиссии Галымом Баймурзаевым, передает МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие члены областной избирательной комиссии и представители СМИ . В ходе встречи были обсуждены вопросы, направленные на прозрачное и справедливое проведение предстоящего избирательного процесса.

Ранее представитель штаба непартийного наблюдения за выборами в области Ж. Тусмагамбетов провел предвыборные встречи с долгосрочными наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и руководителями ряда общественных организаций, а также дал брифинг на информационной площадке Региональной службы коммуникаций.

Также с 5 по 10 декабря был организован семинар-тренинг с разъяснением прав и обязанностей общественных наблюдателей города Кызылорда и районов.