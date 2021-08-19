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    Представитель ООН поблагодарила Казахстан за принятие коллег из Афганистана

    19 Августа 2021, 14:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори поблагодарила Правительство Казахстана за поддержку в принятии представителей Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    «Сегодня группа представителей Миссии ООН по содействию Афганистану прибывает в Алматы. Мы благодарны за поддержку Правительству Казахстана и возможность принять наших коллег здесь», - отметила Постоянный координатор ООН в Казахстане.

    Отвечая на вопросы журналистов в аэропорту г. Алматы, госпожа Фриберг-Стори рассказала, что на борту прибывающего из Афганистана самолета находятся «сотрудники ООН со всего мира, которые работали в Афганистане».

    По ее словам, они продолжат работать для оказания помощи Афганистану.

    «Некоторые из них останутся здесь в Алматы, чтобы оказывать поддержку Афганистану отсюда, другие полетят дальше в свои страны проживания или те страны, где находятся офисы их агентств из структуры ООН. Это люди со всего мира – из Европы, Северной Америки, со всего мира», - добавила она.

    «Как Вы знаете, ситуация в Афганистане сейчас очень изменчива и нестабильна. Потребовалось некоторое время, чтобы они могли попасть на самолет. Мы очень благодарны за поддержку, оказанную казахстанскими властями, а также помощь в вопросе принятия наших коллег здесь», - подчеркнула Постоянный координатор ООН в Казахстане.

    Вчера в 17.00 часов в Алматы благополучно совершил посадку военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана.

    Также ранее сообщалось, что в связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА.


    Автор:

    Татьяна Кудренок

    ООН МИД РК Афганистан
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