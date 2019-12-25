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    Представитель Нацбанка о помощи ипотечникам: «В первую очередь, эти поправки направлены на поддержку представителей социально-уязвимых слоев населения»

    25 Декабря 2019, 14:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Александр Терентьев прокомментировал изменения и дополнения, внесенные в Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, государство не выделяет дополнительные средства. Решение о предоставлении послабления принимает банк-кредитор после проведения всестороннего анализа.

    «В первую очередь, эти поправки направлены на поддержку представителей социально-уязвимых слоев населения. К ним относятся семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды, неполные семьи. Бывают разные жизненные случаи, когда люди теряют кормильца, либо кто-то становится инвалидом», - отметил А.Терентьев.

    Также поддержка будет направлена на граждан, чье единственное имущество перешло на баланс банков в счет исполнения обязательств по займам. С целью возврата в собственность заемщика жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.

    «Касательно финансирования. Дополнительные средства не выделяются. Данные меры поддержки ипотечных заемщиков будут осуществляться в рамках ранее выделенных на рефинансирование ипотечных займов средств. Средства будут размещены в банках на вкладах, которые будут возвращены в Национальный Банк по истечении определенного договором срока», - сказал представитель Нацбанка.

    Срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 31 декабря 2020 года. Таким образом заемщикам для рефинансирования валютных ипотечных займов необходимо обратиться в банк-кредитор не позднее 15 декабря 2020 года.

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