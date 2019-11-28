Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Представитель Беларуси станет генсеком ОДКБ с 2020 года

    28 Ноября 2019, 18:52

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2020 года должность генсека ОДКБ займет представитель Беларуси Станислав Зась. Об этом заявил исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас были вопросы, связанные с назначением Генерального секретаря. Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Беларуси, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года», - сообщил и.о. генсека Валерий Семериков на брифинге после сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

    По его словам, решение о назначении Станислава Зася принято во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 2015 года.

    «Там регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом - была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Беларуси. Соответственно, назначен представитель Беларуси», - отметил В. Семериков.

    Напомним, сегодня в Бишкеке состоялась сессия Совета Коллективной Безопасности ОДКБ. В работе сессии принял участие и Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОДКБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
    Совместимость средств радиоэлектронной борьбы стран ОДКБ обсудили в Минске
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду