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    Представить стратегический план развития в апреле пообещали в «АрселорМиттал Темиртау»

    23 Февраля 2021, 16:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле АО «АрселорМиттал Темиртау» представит стратегический план развития по модернизации и реконструкции производства. Об этом сообщили в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с главой АО «АрселорМиттал Темиртау» для выяснения обстоятельств в компании.

    «В конце 2019 года мы заключили меморандум с компанией. Компания взяла на себя обязательство о сокращении 30% объемов выбросов в течение 4 лет. По итогам 2020 года во главе с министром ездили, три раза провели совещания в Темиртау. Буквально в январе ездили, но компания не выполняет этих обязательств. Был очень жесткий разговор, почему не выполняют требования по меморандуму», - сказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов на брифинге для журналистов в Нур-Султане.

    По его словам, компания ссылалась на имеющуюся пандемию, карантинные условия, на невозможность привести оборудования и по другим причинам.

    «Компания пообещала до конца апреля нам представить полную стратегию по модернизации, перевооружению и снижению выбросов. Все требования были высказаны министром: в течение 4 лет обеспечить не менее 30% снижения выбросов, обеспечить автоматизацию всех выбросов, чтобы население и государственные органы могли видеть реальный объем выбросов», - отметил З. Жолдасов.

    «Вице-президент дал обещание. Мы встречались с тем, что компания не всегда выполняет свои обещанные обязательства. Все эти стратегические обязательства будем перекладывать в разрешение, как условие природопользования. Условие природопользования подлежит обязательному исполнению с очень жесткими санкциями за неисполнение. Мы продублируем и закрепим требования в разрешительный документ», - добавил он.

    З. Жолдасов также ответил, что грозит компании, если обещания и стратегию они не выполнят.

    «Если не выполнят, то грозит вплоть до отзыва разрешения. Отзыв разрешения, естественно, предполагает закрытие, приостановку. То есть, эти обязательства будем жестко ставить и будем отслеживать их выполнение», - заявил председатель комитета.

    Также в городе Темиртау есть план по высадке в течение трех лет 500 тысяч деревьев.

    Ранее сообщалось, что компания «АрселорМиттал Темиртау» в год выбрасывает более 200 тысяч тонн загрязняющих веществ.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Карагандинская область Экология Промышленность
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