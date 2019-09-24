Предстартовую пресс-конференцию экипажей с первым космонавтом ОАЭ покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - За сутки до старта очередной экспедиции на МКС на космодроме Байконур проходит традиционная пресс-конференция космонавтов и астронавтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня встречу с журналистами проведут члены основного экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-15» российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и участник космического полёта, первый космонавт ОАЭ Хаззаа Аль Мансури, а также их дублеры Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди.

По информации пресс-службы Роскосмоса, предстартовую пресс-конференцию космонавтов можно будет посмотреть сегодня в режиме онлайн на сайте Роскосмоса www.roscosmos.ru Трансляция начнется в 16 часов по московскому или 19 часов по времени Нур-Султана.

Как сообщалось, предстоящий запуск станет последним для ракеты-носителя «Союз-ФГ» и также завершающим для знаменитого Гагаринского старта перед его консервацией для реконструкции.

Трансляция самого запуска ТПК «Союз МС-15» с экипажем на борту будет доступна с 16 часов мск 25 сентября 2019 года в группе Роскосмоса социальной сети «ВКонтакте», отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что первый космонавт ОАЭ полетит в космос на последней ракете «Союз-ФГ».