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    Предстартовую пресс-конференцию экипажей с первым космонавтом ОАЭ покажут в прямом эфире

    24 Сентября 2019, 18:10

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - За сутки до старта очередной экспедиции на МКС на космодроме Байконур проходит традиционная пресс-конференция космонавтов и астронавтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня встречу с журналистами проведут члены основного экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-15» российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и участник космического полёта, первый космонавт ОАЭ Хаззаа Аль Мансури, а также их дублеры Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди.

    По информации пресс-службы Роскосмоса, предстартовую пресс-конференцию космонавтов можно будет посмотреть сегодня в режиме онлайн на сайте Роскосмоса www.roscosmos.ru Трансляция начнется в 16 часов по московскому или 19 часов по времени Нур-Султана.

    Как сообщалось, предстоящий запуск станет последним для ракеты-носителя «Союз-ФГ» и также завершающим для знаменитого Гагаринского старта перед его консервацией для реконструкции.

    Трансляция самого запуска ТПК «Союз МС-15» с экипажем на борту будет доступна с 16 часов мск 25 сентября 2019 года в группе Роскосмоса социальной сети «ВКонтакте», отмечает пресс-служба.

    Ранее сообщалось, что первый космонавт ОАЭ полетит в космос на последней ракете «Союз-ФГ».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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