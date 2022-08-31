Председателю правления КазМунайГаза и вице-министру энергетики объявили выговор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительственная комиссия выявила факты, которые стали причиной нехватки горючего. Также выявлены случаи продажи дизтоплива по цене выше его розничной стоимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны работает специально созданная по поручению Премьер-Министра РК Комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром. В ее состав вошли представители ответственных государственных органов и национальных компаний.

Комиссией выявлены факторы, оказавшие влияние на нехватку важного для страны горючего. Одной из основных причин является существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Вторая причина – переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.

К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230-260 тенге за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге.

Зафиксированы факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объемов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС.

Выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний «КазМунайГаз», Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов.

Для нормализации ситуации и полного обеспечения внутреннего рынка ГСМ принят ряд оперативных и долгосрочных мер:

· увеличен объем производства дизельного топлива до 5,2 млн тонн в этом году, что на 340 тыс. тонн больше, чем в 2021 году;

· увеличены объемы отгрузки дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов;

· фондом «Самрук-Казына» и АО НК «КазМунайГаз» достигнута договоренность о поставках дополнительных объемов дизтоплива;

· запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ;

· с 2023 года планируется поэтапный переход на новую схему работы НПЗ, в рамках которой нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путем прямого закупа НПЗ.

Кроме того, в Минэнерго и крупных сетях АЗС открыты call-центры, куда казахстанцы могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.

За непринятие своевременных мер объявлены строгие выговоры председателю правления АО НК «КазМунайГаз» М. Мирзагалиеву и вице-министру энергетики А. Магауову. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.

Данный вопрос находится на особом контроле Правительства, стабилизация ситуации ожидается уже в начале сентября.

Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства заявил, что по состоянию на 22 августа текущего года совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс. тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Позже в Министерстве энергетики РК разъяснили слова министра Болата Акчулакова о запасах дизельного топлива и бензина в стране. В ведомстве сообщили, что показатель запасов в днях - это индикативные показатели, которые являются восполняемыми объемами, и не являются показателями/факторами того, что по истечении указанных дней, поставка нефтепродуктов на внутренний рынок прекратится.

Фото: primeminister.kz



