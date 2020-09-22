Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Председатели всех филиалов Nur Otan в Туркестанской области зарегистрировались в системе «Праймериз»

    22 Сентября 2020, 20:29

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области, председатель областного филиала партии Умирзак Шукеев объявил о регистрации в информационной системе «Праймериз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «Праймериз, проводимый по принципу «Сильные лидеры - Сильная партия», ориентирован на охват различных социальных групп общества. Уверен, благодаря этой инициативе будут отобраны талантливые и креативные граждане, неравнодушные к общественной жизни» - сказал глава региона.
    Следует отметить, в информационной системе зарегистрировались и председатели всех 16 городских и районных филиалов партии. На сегодня в регионе рядах партии «Nur Otan» насчитывается около 80 тысяч человек. Ожидается, что в онлайн-голосовании примут участие 70 тысяч, оставшиеся сделают свой выбор традиционным способом. Ведется работа по регистрации партийцев в системе «Праймериз». Напомним, голосование пройдет с 1 по 3 октября.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Нур Отан Выборы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами