Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Председатели Мажилиса и Межпарламентского союза договорились о сотрудничестве

    15 Сентября 2022, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с Председателем Межпарламентского союза, депутатом Ассамблеи Португальской Республики Дуарте Пашеку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Парламентарии обсудили перспективные направления сотрудничества и договорились о проведении совместных мероприятий.

    Ерлан Кошанов и Дуарте Пашеку обменялись впечатлениями от VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором глава Межпарламентского союза принял участие накануне. Спикер Мажилиса поблагодарил Дуарте Пашеку за поддержку политики Казахстана в укреплении межрелигиозного диалога.

    «Уверен, что итоги и Декларация Съезда лидеров мировых религий станут важным ориентиром в продвижении культуры толерантности, взаимоуважения и миролюбия для правительств различных стран мира, международных организаций и площадок, включая институты ООН. Некоторые вопросы могли бы быть включены в повестку дня предстоящих мероприятий Межпарламентского союза», – предложил Ерлан Кошанов.

    Дуарте Пашеку отметил, что многие конфликты в мире происходят по религиозным причинам. Очень важно, чтобы духовные лидеры донесли до населения, что религия – не повод для конфликтов.

    «В этой связи роль Казахстана и вашего Президента очень важна, поскольку ваша страна – пример того, как представители различных религиозных течений могут жить в мире. Приверженность Касым-Жомарта Токаева к продолжению и усилению работы Съезда лидеров мировых и традиционных религий является очень хорошим сигналом для всего мира», – сказал председатель Межпарламентского союза.

    Обсудив перспективные направления сотрудничества, стороны договорились об усилении взаимодействия между Мажилисом Парламента и Межпарламентском союзом. Они подчеркнули особую актуальность вопроса экологии.

    «Ваши реформы, направленные на улучшение окружающей среды, могут послужить примером для других стран Центральной Азии», - отметил Дуарте Пашеку. Он предложил провести одно из мероприятий Межпарламентского союза в столице Казахстана в следующем году и пригласил казахстанских парламентариев принять участие в мероприятиях МПС и Ассамблеи.

    Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Португалии в Казахстане Мария де Фатима Велез де Андраде Мендеш, депутаты Сената и Мажилиса Парламента.

    Межпарламентский союз – старейшая международная парламентская организация со штаб-квартирой в Женеве, насчитывающая 179 государств-членов. Межпарламентский союз тесно сотрудничает с ООН, разделяет ее цели и задачи. Депутаты казахстанского Парламента регулярно участвуют в официальных мероприятиях Межпарламентского союза. Это уже второй визит Председателя Межпарламентского союза Дуарте Пашеку в столицу Казахстана. Первый состоялся в декабре 2021 года.

    Вчера в Нур-Султане начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.

    Фото: www.parlam.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Мажилис Сотрудничество Ерлан Кошанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО