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    Председателем Совета директоров АО «Bank RBK» избран Болат Жамишев

    4 Ноября 2020, 15:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением внеочередного общего собрания акционеров банка членом Совета директоров – независимым директором банка избран Болат Жамишев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    На посту главы Совета директоров банка Болат Жамишев, обладающий обширным опытом руководящей работы на высоких государственных должностях и в финансовом секторе, будет курировать вопросы стратегического развития финансового института и укрепления его позиций как одного из самых устойчивых, стабильных и надежных банков страны.

    Решением общего собрания акционеров также были продлены на один год полномочия независимого директора банка Торстена Пола.

    Таким образом, с учетом произведенных изменений Совет директоров банка сформирован в следующем составе: Болат Жамишев (председатель СД), Наталья Акентьева, Мусабек Алимбеков, Болатбек Жайназаров, Торстен Пол (члены СД).

    Б. Жамишев, кандидат экономических наук, в разные годы занимал следующие должности:

    Кроме того, он имеет богатый опыт работы в советах директоров компаний квазигосударственного сектора, институтов развития и банковских структур.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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