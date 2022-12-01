Председателем правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» назначен Нурахмет Нуриев

Решением Совета директоров ТОО «Казахмыс холдинг», председателем правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» назначен Нурахмет Нуриев. Он сменил на этом посту Эдуарда Огая, который бессмено руководил компанией с 2006 года.

Представляя своего преемника трудовому коллективу, Эдуард Огай отметил, что такое решение вызвано в том числе и в связи с созданием новой Улытауской области, которая является сердцем компании «Казахмыс».

«Нурахмет Канатович будет работать в Жезказгане, и центральный офис будет находиться здесь. Мы будем базироваться в Жезказгане и понимать, что центр принятия решения существующей модели компании будет также здесь. Нурахмет Канатович хоть и молодой специалист, но опыта ему хватит, и он покажет лучший результат, чем показывали мы», - подчернул Эдуард Огай, отметив при этом высокие профессиональные и человеческие качества нового руководителя, и пожелал ему успехов на новом посту.

В своем выступлении перед сотрудниками и производственным коллективом, Нурахмет Нуриев поблагодарил руководство за оказанное высокое доверие, и высказал приверженность ценностям и целям компании, а также консолидированную позицию по развитию области и строительству нового, справедливого Казахстана с высшим руководством страны.





Нурахмет Канатович родился в 1989 году. Получил образование в Великобритании, также имеет степень магистра делового администрирования Anglia Ruskin University.

С 2011 по 2013 годы был финансовым аналитиком в Hamble Group. С 2013 по 2015 годы работал в структурных подразделениях нефтеперерабатывающих заводов в городах Павлодар и Атырау. В 2015-2019 годы - финансовым директором, заместителем генерального директора по корпоративному развитию на угледобывающих предприятиях ТОО «Майкубен Вест» и АО «Шубарколь Премиум». С 2019 по 2020 годы работал заместителем директора филиала УМГ Тараз АО «Интергаз Центральная Азия», заместителем директора департамента тарифообразования и инвестиционной политики АО «Казтрансгаз».

Трудовую деятельность в корпорации «Казахмыс» начал в 2020 году в должности руководителя проектной группы. С сентября занимал должность директора по аутсорсингу ТОО «Корпорация «Казахмыс». В июне 2021 года был назначен генеральным директором ТОО «Казахмыс Смэлтинг».



