Председателем правления АО ФНБ «Самрук-Қазына» назначен Нурлан Жакупов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил коллективу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» нового председателя правления – Нурлана Жакупова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Глава Правительства подчеркнул, что перед фондом стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, развитию энергетического комплекса, обеспечению инфраструктурного, транспортно-логистического и индустриального развития республики.

Кроме того, фонд должен активно поддерживать и создавать благоприятные условия для отечественных товаропроизводителей, что позволит национальной экономике укрепиться на пути устойчивого развития.

«Приоритетные направления работы и KPI каждой дочерней компании и холдинга в целом определены, понятны задачи на перспективу. Фонд является очень важным элементом в нашем государстве, управляющим большими активами. От эффективной работы фонда многое зависит, особенно крупные проекты, которые влияют на всю экономику и на дальнейшее поступательное развитие нашей страны», — сказал Алихан Смаилов, пожелав Нурлану Жакупову и всем сотрудникам фонда успехов в работе.

Премьер-Министр также поблагодарил Алмасадама Саткалиева, возглавлявшего фонд последние два года, за вклад в развитие казахстанской экономики.

Нурлан Жакупов родился 31 марта 1978 года. Окончил Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ.

В разные годы являлся членом правления АО «НАК»Казатомпром«, председателем правления АО»СПК «Астана» и главой Kazakhstan Investment Development Fund Management Company.



