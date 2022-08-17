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    Председателем общественного совета Абайской области избран экс-аким Семея

    17 Августа 2022 21:39

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее состоялось первое заседание общественного совета Абайской области , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В ходе заседания, председателем общественного совета Абайской области был избран Мейрамхат Айнабеков.

    С 2007 по 2011 годы он являлся акимом города Семея.

    В начале августа на сессии маслихата утвердили состав областного общественного совета. В пресс-службе акимата региона сообщили, что рабочая группа по формированию общественного совета в период с 19 июля по 1 августа 2022 года провела прием документов от кандидатов в общественный совет. По области в качестве кандидатов подали заявки 86 человек. Из них 77 - от гражданского общества, 9 - от некоммерческих организаций. Всего из 86 человек на собеседование прошли 83 кандидата, из них один отозвал свое заявление добровольно, 2 кандидата на собеседование не явились. По результатам собеседования и открытым голосованием рабочей группы из участников конкурса были отобраны 30 активистов гражданского общества.

    Фото: semeynews.kz
    #Назначения #Абайская область
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