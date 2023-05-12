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    Председателем Комитета миграционной службы МВД назначен Аслан Аталыков

    12 Мая 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел на должность председателя Комитета миграционной службы МВД назначен полковник полиции Аталыков Аслан Базарбаевич, передает МИА «Казинформ».

    Ранее он исполнял обязанности председателя этого же комитета.

    Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, представляя руководящему составу министерства нового руководителя миграционной службы, отметил опыт его работы на различных ответственных должностях в правоохранительных органах, высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.

    Автор:

    Артем Волков

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