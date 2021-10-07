Председатель Управления мусульман Кавказа выступил с лекцией в ЕНУ им.Л.Гумилева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-ислам Аллахшукюр Паша-Заде выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гость столицы, в первую очередь, отметил, что традиции дружбы между Азербайджаном и Казахстаном продолжаются с давних времен, основы этой дружбы заложены Гейдаром Алиевым и Нурсултаном Назарбаевым.

«Я буду рад вновь и вновь видеться с вами. Потому, что такие встречи очень дороги для меня. Хочу поблагодарить вас, поблагодарить ректорат Университета за возможность встретиться сегодня с вами. Войдя в стены Университета, я еще раз почувствовал гордость за свою принадлежность к тюркским корням, древнейшим корням. Я посетил здесь Музей, который оставил в моем сердце неизгладимое впечатление. Мы все, по праву, можем гордиться своей историей, своими корнями. При этом, мы не должны никогда забывать, что нас связывают самые прочные узы – наша религия, наш общий язык. Наша задача – сохранить все это и передать будущим поколениям», – сказал Шейх-Уль-ислам Аллахшукюр Паша-Заде.

В свою очередь, ректор Университета Ерлан Сыдыков поблагодарил гостя за интересную лекцию, и заверил, что студенты и профессорско-преподавательский состав надолго запомнят мысли, которыми поделился с ними Шейх-Уль-ислам Аллахшукюр Паша-Заде, будут руководствоваться ими в работе и в жизни.

Также Е.Сыдыков отметил, что в Университете обучается более 25 тысяч студентов, из них более 1 тысячи иностранных. Кроме многих других специальностей, здесь проводится обучение по программе «религиоведение». За 25 лет работы Университета подготовлено около 170 бакалавров и 70 магистров по данной программе.



