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    Председатель Управления мусульман Кавказа всецело поддерживает институт Съезда лидеров мировых и традиционных религий

    31 Июля 2023, 19:28

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель встретился с председателем Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам межрелигиозного сотрудничества и дальнейшего продвижения диалога между религиями и культурами мира.

    В частности, стороны отметили актуальность принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, осуждающей любое надругательство над религиозными святынями.

    Аллахшукюр Пашазаде отметил, что высоко оценивает вклад Казахстана в развитие и укрепление межконфессионального диалога, а также подчеркнул важность и эффективность встреч религиозных и общественных деятелей мира, проводимых в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его Секретариата. Он также подтвердил свое участие в предстоящем заседании Секретариата Съезда осенью нынешнего года.

    Со своей стороны Алим Байель поблагодарил собеседника за регулярное участие в Съездах лидеров мировых и традиционных религий в Астане и его предложения по дальнейшему развитию данного института.

    Посол также проинформировал Шейха о прошедшем недавно первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», и выразил надежду на усиление в Исламском мире процессов единения и развития.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    МИД РК Религия Культура Международная деятельность РК
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