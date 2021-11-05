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    Председательство в ученом совете Тюркской академии перешло Турции

    5 Ноября 2021, 12:27

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В ходе VI заседания Ученого совета Международной тюркской академии, прошедшего в Стамбуле, действующее председательство перешло от Азербайджана к Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

    Выступивший на встрече президент академии Дархан Кыдырали поблагодарил министра образования Азербайджанской Республики Эмина Амруллаева за плодотворную работу, отметив, что, несмотря на пандемию, мероприятия академии успешно продолжались в период председательства Азербайджана. Он также выразил уверенность в том, что турецкая сторона, принявшая на себя председательство, успешно выполнит свою задачу.

    Министр образования Азербайджана поблагодарил академию и членов Ученого совета. Он вручил министру национального образования Турецкой Республики Махмуту Озеру специальную табличку председательства.

    Во встрече, на которой обсуждались многие вопросы, Венгрия участвует в качестве наблюдателя, а Узбекистан впервые принял участие в качестве гостя, подчеркнув важность дальнейшей работы Тюркской академии.

    По итогам заседания было принято решение о проведении VII заседания Ученого совета Международной тюркской академии в Казахстане в 2022 году.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Турция Тюркский мир
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