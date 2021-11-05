Председательство в ученом совете Тюркской академии перешло Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В ходе VI заседания Ученого совета Международной тюркской академии, прошедшего в Стамбуле, действующее председательство перешло от Азербайджана к Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

Выступивший на встрече президент академии Дархан Кыдырали поблагодарил министра образования Азербайджанской Республики Эмина Амруллаева за плодотворную работу, отметив, что, несмотря на пандемию, мероприятия академии успешно продолжались в период председательства Азербайджана. Он также выразил уверенность в том, что турецкая сторона, принявшая на себя председательство, успешно выполнит свою задачу.

Министр образования Азербайджана поблагодарил академию и членов Ученого совета. Он вручил министру национального образования Турецкой Республики Махмуту Озеру специальную табличку председательства.

Во встрече, на которой обсуждались многие вопросы, Венгрия участвует в качестве наблюдателя, а Узбекистан впервые принял участие в качестве гостя, подчеркнув важность дальнейшей работы Тюркской академии.

По итогам заседания было принято решение о проведении VII заседания Ученого совета Международной тюркской академии в Казахстане в 2022 году.