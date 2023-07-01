Председательство в ШОС, упрощение визового режима с Люксембургом: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о предстоящем переходе председательства в ШОС к Казахстану, растущей торговле с Германией и Ираном, о перспективах упрощения визового режима с Люксембургом. Что еще писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

The Economic Times: Казахстан принимает председательство в ШОС от Индии после саммита на следующей неделе

The Economic Times сообщил о том, что Казахстан должен принять председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с июля 2022 года по июль 2024 года после предстоящего 4 июля т.г. саммита ШОС под председательством Индии.

«В ходе своего председательства Казахстан сосредоточит внимание на вопросах безопасности, экономики и торговли, энергетике и здравоохранениии. Тем временем Индия надеется использовать платформу для поднятия таких вопросов, как стратегия дерадикализации и устойчивый образ жизни для решения проблемы климата», — говорится в статье.

Eureporter: Казахстан и Германия заключили сделки на сумму $1,7 млрд

Eureporter сообщил, что по итогам казахстанско-германского бизнес-форума, состоявшегося 20 июня в Астане, подписано 23 коммерческих соглашения на сумму более $1,7 млрд.

«В форуме приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший в Казахстан 19 июня в рамках официального визита. Стороны договорились о сотрудничестве в области переработки редкоземельных металлов, производства станков и сельскохозяйственной техники, а также в текстильной промышленности, рыболовстве и зеленой энергетике», — пишет издание.

Фото: akorda.kz

Одной из крупных сделок стало соглашение на сумму $22 млн, подписанное между Kazenergopower и Siemens по производству распределительных устройств среднего напряжения для казахстанского энергетического сектора с использованием технологий Siemens.

Pakistan observer: Иран и Казахстан нацелены на торговлю сельскохозяйственной продукцией на $1 млрд

Pakistan observer написал о том, что заместитель министра сельского хозяйства Ирана Алиреза Пейман-Пак, прибывший в Казахстан в составе торговой делегации, заявил, что две страны нацелены на торговый обмен в сельском хозяйстве и пищевой промышленности на $1 млрд.

«В ходе своего визита в Казахстан иранская делегация приняла участие в двух специализированных деловых встречах по внедрению новых деловых и совместных инвестиционных возможностей в Алматы и Астане», — говорится в статье.

Пейман-Пак также встретился и провел переговоры с официальными лицами Казахстана, включая заместителя премьер-министра страны, министра торговли, министра сельского хозяйства и акима Алматы, в ходе которых рассказал о возможностях сотрудничества в различных областях, таких как экспорт фруктов и овощей, молочной продукции, а также о возможностях поставок на рынок Ирана казахстанской пшеницы и мяса.

ТАСС: Тбилиси, Астана и Баку согласовали дорожную карту по Транскаспийскому коридору

Информационного агентство ТАСС сообщило о том, что Казахстан, Грузия и Азербайджан согласовали пятилетнюю дорожную карту по развитию Транскаспийского (Среднего) транспортного коридора.

«У нас есть конкретная дорожная карта (по развитию Среднего коридора – прим. ред.), о которой мы уже договорились с Казахстаном. Это примерно пятилетний план. До 2027 года мы точно знаем, что должны сделать Грузия, Азербайджан и Казахстан», — процитировало ТАСС премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

Глава правительства Грузии добавил, что три страны работают над тем, чтобы снять все препятствия и сделать Средний коридор еще более привлекательным.

«В этом проекте участвуем мы вместе с Азербайджаном. Грузия, Азербайджан и Казахстан сотрудничают для того, чтобы снять все препятствия и сделать еще более привлекательным Средний коридор, в том числе для стран Центральной Азии, Китая, стран Азии в общем, чтобы еще больше грузов шли через Средний коридор», — заключил он.

Agenda.ge: Премьер-министр Грузии приветствовал «тесные, стратегические» связи с Казахстаном во время первого официального визита своего коллеги

Грузинский Agenda.ge сообщил о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствовал «тесное» и «стратегическое» партнерство своего правительства с Казахстаном на брифинге для прессы со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым, который прибыл в Грузию с первым официальным визитом.

Фото: agenda.ge

«Гарибашвили сказал, что экспорт и товарооборот с Казахстаном с годами увеличились вместе с притоком туристов, а также отметил «значительные» казахстанские инвестиции в его страну. Со своей стороны Смаилов назвал Грузию «важным политическим и экономическим партнером» в регионе Южного Кавказа и заявил, что двустороннее сотрудничество, которое, по его словам, «основано на дружбе и доверии», развивается «динамично», — говорится в статье.

Грузинские инвестиции в Казахстан за последние 17 лет достигли $400 млн, в то время как соответствующее количество казахстанских предприятий за эти годы перешагнуло отметку в $530 млн в Грузии. Товарооборот между двумя государствами в 2022 году вырос в семь раз и превысил $600 млн.

Trend.az: Казахстан и Люксембург обсудили упрощение визового режима

Азербайджанский Trend.az сообщил о том, что вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн обсудили вопросы упрощения визового режима между двумя странами в Астане.

«В ходе встречи обе стороны признали наличие значительного потенциала для расширения культурно-гуманитарных связей и выразили приверженность созданию благоприятных условий для лучшего взаимодействия граждан двух стран», — пишет издание.

Фото: trend.az

Мурат Нуртлеу напомнил существующий безвизовый режим для граждан Люксембурга, позволяющий им въезжать в Казахстан без туристической или деловой визы. Подчеркнув важность справедливости, он обратился к Жану Ассельборну за поддержкой в ​​проведении официальных консультаций по облегчению либерализации визового режима для граждан Казахстана. Оба министра подтвердили свою готовность к тесному сотрудничеству с целью поднять двусторонние отношения на новый уровень.