Председательство в ШОС, новые заводы, сотрудничество со Швейцарией: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о председательстве нашей страны в ШОС, о строительстве фиброоптического кабеля по дну Каспия, продолжении активной геологоразведки на месторождении Баксы. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Еurasia R eview: Охватывая лидерство: председательство Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества в 2023 году – Oткрыто