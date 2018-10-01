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Председатель совета ветеранов СКО: Послание конкретизирует задачи для местной власти
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Председатель совета ветеранов Северо-Казахстанской области Искендир Илеюсизов считает, что Послание Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» конкретизирует задачи, поставленные перед местной исполнительной властью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
И.Илеюсизов говорит, что Послание – конкретизация предыдущих программных статей.
«Мы ставим перед собой задачу - войти в 30-ку высокоразвитых государств. Пути решения этого вопроса разнообразны. Это и развитие экономики, социальной сферы, образования, дорожной инфраструктуры. Все эти моменты охватил в своем Послании народу Казахстана наш Президент», - отметил И.Илеюсизов.
Председатель совета ветеранов области подчеркнул, что для него, как обычного гражданина, имеет большое значение реформа жилищно-коммунальной сферы.
«Мне импонирует реорганизация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Случаются необоснованное повышение тарифных ставок, изымание платы. Глава государства дал задание – обстоятельно посмотреть на эти вещи», - сказал И.Илеюсизов.
Ветеран рад предстоящим изменениям в развитии туризма. Он уверен, что Северный Казахстан обладает огромным потенциалом, который нужно использовать во благо региона.
«Нурсултан Абишевич Назарбаев даже назвал наше озеро Шалкар одним из красивейших мест. В регионе уделяют внимание развитию туристической инфраструктуры, многое делается в этом направлении, но предстоит сделать еще больше. Сегодняшнее Послание конкретизирует те задачи, которые стоят и стояли перед исполнительной властью», - подчеркнул И.Илеюсизов.
Фото: mtrk.kz
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