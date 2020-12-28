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    Председатель Совета Безопасности принял министра обороны Нурлана Ермекбаева

    28 Декабря 2020, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву было доложено о результатах боевой и оперативной подготовки Вооруженных сил по итогам 2020 года, а также принимаемых мерах по их совершенствованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы.

    Министр обороны Нурлан Ермекбаев также рассказал о развитии военной медицины и участии Вооруженных Сил в мероприятиях по противодействию пандемии COVID-19.

    По итогам встречи Председатель Совета Безопасности дал ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Безопасность Первый Президент - Елбасы
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