Председатель Совета Безопасности принял министра обороны Нурлана Ермекбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву было доложено о результатах боевой и оперативной подготовки Вооруженных сил по итогам 2020 года, а также принимаемых мерах по их совершенствованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев также рассказал о развитии военной медицины и участии Вооруженных Сил в мероприятиях по противодействию пандемии COVID-19.

По итогам встречи Председатель Совета Безопасности дал ряд конкретных поручений.