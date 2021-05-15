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    18:04, 14 Май 2021 | GMT +6

    Председатель Совета Безопасности принял Асета Исекешева и Нурлана Ермекбаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев принял Асета Исекешева и Нурлана Ермекбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи была обсуждена повестка предстоящего заседания Совета Безопасности, а также документы, планируемые к рассмотрению на заседании 19 мая т.г.

    «Аппаратом подготовлены материалы к очередному заседанию Совета Безопасности. Будут рассмотрены два вопроса: первый – о Концепции строительства и развития Вооруженных Сил; второй – об обеспечении пограничной безопасности. По первому вопросу совместно с министерством обороны определены основные приоритетные направления, этапы реализации, а также рассмотрены и отработаны совместно с Правительством вопросы финансирования и участия предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализации Концепции», - доложил А. Исекешев.

    В свою очередь министр обороны представил подробную информацию об основных направлениях строительства армии, отраженных в проекте новой Концепции развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

    В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений Аппарату Совета Безопасности.

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