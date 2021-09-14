Председатель Сената встретился с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро. В ходе беседы Спикер Сената отметил приверженность Казахстана продвижению ключевых направлений ОБСЕ по безопасности, в том числе по обеспечению свободы слова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

«Прошло 10 лет с момента принятия Астанинской декларации ОБСЕ. В этом документе зафиксирован основной тезис о неделимости безопасности для всех стран-участниц Евроатлантического и Евразийского сообщества. Казахстан последовательно продвигает важность всех трёх измерений безопасности, принятых ОБСЕ: военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного. В этой связи большое значение мы придаём вопросам обеспечения свободы слова и СМИ», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что Казахстан также последовательно работает над совершенствованием ситуации в сфере обеспечения прав граждан на свободу слова, создаются условия для модернизации отечественной медиа-сферы и развития конкурентоспособных отечественных СМИ. Для этого были приняты Законы «О доступе к информации» и «О СМИ». Кроме того, Казахстаном ратифицированы базовые международные документы в области свободы СМИ, включая Международный Пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека, а также другие документы ОБСЕ и ЮНЕСКО. Обсудили собеседники и системные реформы, инициированные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в рамках концепции «Слышащее государство». Маулен Ашимбаев отметил что Парламент играет активную роль в их реализации.

«В рамках президентской модернизационной повестки выдвинуто уже три пакета политических реформ. В настоящее время ведётся разработка Закона «Об общественном контроле», направленного на повышение открытости и подотчетности обществу государственных органов. Особое внимание уделяется укреплению механизмов защиты прав человека. Ведётся работа над совершенствованием законодательства по борьбе с пытками, торговле людьми и защите граждан, особенно детей, от кибербуллинга», - отметил Маулен Ашимбаев.

По мнению Спикера Сената, развитие цифровой медиа-среды во всем мире становится решающим фактором в сфере обеспечения прав граждан на свободу

слова. С появлением и развитием современных медиа-технологий открылись новые возможности, но с другой стороны появились и риски. Их эффективное решение возможно при участии международного сообщества считает Маулен Ашимбаев.

В завершение Председатель Сената выразил надежду на то, что приезд Терезы Рибейро позволит укрепить контакты и придаст дополнительный импульс сотрудничеству Казахстана и ОБСЕ.



