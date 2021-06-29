Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Председатель Сената встретился с Послом Республики Беларусь в Казахстане

    29 Июня 2021, 22:12

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Маулен Ашимбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Казахстане Павла Утюпина. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества наших стран и взаимодействия по парламентской линии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    «Состоялся визит Премьер-Министра Беларуси в нашу страну. Он был очень важным с точки зрения дальнейшего укрепления экономического сотрудничества и кооперации, включая взаимодействие в сферах промышленности, машиностроения, строительства и сельского хозяйства», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Спикер Сената также подчеркнул, что важным компонентом казахстанско-белорусских отношений выступает межпарламентское сотрудничество.

    «Наши депутаты поддерживают тесные контакты в двустороннем и многостороннем форматах. Плодотворно работает Комиссия по сотрудничеству между палатами наших Парламентов. Важным направлением парламентской дипломатии является взаимодействие депутатов двух стран в МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ», - сказал Председатель Сената.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков