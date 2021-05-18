Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Председатель Сената встретился с Главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане

    18 Мая 2021, 20:00

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев обсудил перспективы развития сотрудничества Казахстана и ОБСЕ с Главой Офиса программ этой организации в Нур-Султане Фолькером Фробартом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе беседы Председатель Сената рассказал о важных политических реформах, реализуемых в нашей стране по инициативе Главы государства. В частности, он подробно остановился на предстоящих изменениях законодательства о выборах.

    « Открывая сессию нового созыва Парламента 15 января, Президент страны Касым-Жомарт Токаев обнародовал новые политические инициативы. Предложено снизить порог для прохождения политических партий в Мажилис Парламента и маслихаты с семи до пяти процентов, а также включить в избирательный бюллетень графу «Против всех». В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Сенате «, - сказал Маулен Ашимбаев.

    Уделили внимание участники встречи и международной повестке. Стороны обсудили развитие взаимоотношений государств Центральной Азии и вопросы восстановления Афганистана. Собеседники не обошли стороной и проблемы использования водных ресурсов в регионе, в частности экологический кризис в бассейне Аральского моря.

    « Катастрофа Аральского моря оказывает негативное воздействие на условия и качество жизни миллионов людей в странах Центральной Азии. Наши государства совместно с международными организациями прилагают усилия по преодолению экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря. Действует Международный фонд спасения Арала, созданный странами региона. Казахстан в рамках реализации программы по восстановлению Аральского моря смог увеличить площадь поверхности воды «, - отметил Маулен Ашимбаев.

    По итогам встречи собеседники пожелали друг другу успехов в деле укрепления сотрудничества Казахстана с ОБСЕ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ОБСЕ Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Дивидендную политику пересмотрят в Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду