Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Председатель Сената прокомментировал прошедшие выборы

    14 Января 2021, 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этих выборах мы были свидетелями реализации ряда политических реформ Главы государства. Такое мнение выразил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая первое заседание Сената в 2021 году, Маулен Ашимбаев высказал своё мнение по поводу прошедших выборов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

    «Наш народ проявил активность и сделал свой выбор. Выборы прошли в рамках закона и международных стандартов. Высокие оценки им дают зарубежные эксперты и международные наблюдатели. На этих выборах мы были свидетелями реализации ряда политических реформ Главы государства», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Председатель Сената отметил, что в год 30-летия Независимости перед Парламентом стоят серьезные задачи, обозначенные Елбасы и Президентом страны.

    «Завтра состоится открытие первой сессии 7-го созыва Парламента. Таким образом, с новым составом Парламента встретим 30-летие Независимости страны. На сегодня перед Парламентом стоят всенародные задачи, обозначенные Елбасы и Главой государства. Для их эффективной реализации Сенат совместно с Мажилисом должны принять качественные законы», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
    29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане