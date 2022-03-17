Председатель Сената: Основа Послания - укрепление государственности и независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основа Послания - укрепление государственности и независимости. Об этом сегодня на встрече с представителями общественности страны заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, в Послании были озвучены инициативы, расширяющие участие граждан в политической жизни страны. Единственным источником государственной власти является народ. Пришло время реализовать эту норму Конституции в политической практике. В любом демократическом обществе требование народа - главный приоритет власти. Каждый гражданин должен быть уверен, что сможет донести до представителей власти свои чаяния», - сказал Маулен Ашимбаев.

При этом спикер Сената подчеркнул, что Парламент ждет большая и ответственная работа.

«В рамках Послания мы внесем изменения в более чем 30 статей нашего Основного Закона. Еще более 20 законов будут приняты. Но реализация Послания - это не только задача ветвей власти, наш общий интерес. В стране интеллигенция занимает особое место. Основа Послания - укрепление государственности, укрепление независимости. Январские события наглядно показали, что государственность не формируется сама по себе, за нее всегда нужно бороться. Во все времена казахская интеллигенция считала своим священным долгом защищать страну и суверенитет. В настоящее время эта задача актуализируется. В этом плане очень важен посыл интеллигенции, призывающий к укреплению государственности», - добавил Маулен Ашимбаев.