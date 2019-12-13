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    Председатель районного суда в Шымкенте рассказал кыргызским студентам о новшествах судебной системы

    13 Декабря 2019, 22:17

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Председатель Каратауского районного суда города Шымкента Е.Рахманберди встретился в шымкентском университете со студентами из Кыргызстана, приехавшими по программе обмена опытом по специальности «Правоведение», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер рассказал о ходе реализации задач, поставленных председателем Верховного суда РК в программе «7 камней правосудия». Председатель районного суда отметил такие новшества, как подача жалоб и заявлений в суды, получение судебных актов в электронном формате, возможность участия в судебном процессе из любой точки посредством смартфона, ознакомление с графиком проведения судебных заседаний в электронном формате и другие.

    Пришедшие на встречу студенты получили возможность узнать о современных методах отправления правосудия в новом формате, получили информацию об электронных сервисах. Также они побывали в зале судебного заседания, посмотрели процесс проведения «Виртуального суда». Ознакомились с работой сервиса «Судебный кабинет», портала «Архивы судебных актов».

    В ходе обмена мнениями кыргызские студенты интересовались у спикера нововведениями судебной системы РК, получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. Также они приняли участие в судебном заседании по уголовному делу под председательством спикера.

    Автор: Айнур Акбаева

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Суды Кыргызстан Шымкент
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