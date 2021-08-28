Председатель Правления «Казпочты» ушел с поста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правление АО «Самрук-Қазына», рассмотрев заявление Председателя Правления АО «Казпочта» Каната Алпысбаева о досрочном прекращении полномочий, приняло решение о возложении с 1 сентября 2021 года исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Казпочта» на Серика Саудабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sk.kz.

Серик Саудабаев, 1977 г.р., имеет высшее экономическое и высшее юридическое образование. С июня 2010 года по настоящее время возглавлял отраслевую дирекцию АО «Самрук-Казына», курирующую такие активы, как АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта». Был членом Совета директоров АО «Казпочта» с 2010 по 2014 год, а затем с 2016 года по настоящее время.

Также Серик Саудабаев представляет интересы акционера в Совете директоров АО «Казахтелеком» и АО «Kcell», является членом Наблюдательного совета ТОО «QazCloud».