Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Цифровой Казахстан

    Председатель Правления «Казпочты» ушел с поста

    28 Августа 2021, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правление АО «Самрук-Қазына», рассмотрев заявление Председателя Правления АО «Казпочта» Каната Алпысбаева о досрочном прекращении полномочий, приняло решение о возложении с 1 сентября 2021 года исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Казпочта» на Серика Саудабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sk.kz.

    Серик Саудабаев, 1977 г.р., имеет высшее экономическое и высшее юридическое образование. С июня 2010 года по настоящее время возглавлял отраслевую дирекцию АО «Самрук-Казына», курирующую такие активы, как АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта». Был членом Совета директоров АО «Казпочта» с 2010 по 2014 год, а затем с 2016 года по настоящее время.

    Также Серик Саудабаев представляет интересы акционера в Совете директоров АО «Казахтелеком» и АО «Kcell», является членом Наблюдательного совета ТОО «QazCloud».

    Автор:

    Интернет Назначения Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго»
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    ТikTok и ЮНИСЕФ помогут казахстанцам поддерживать свое цифровое благополучие
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам