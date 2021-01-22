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    Председатель партии «Nur Otan» встретился с Бейбутом Атамкуловым

    22 Января 2021, 18:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» встретился с министром индустрии и инфраструктурного развития Бейбутом Атамкуловым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК-Елбасы.

    В ходе встречи Нурсултан Назарбаев указал на необходимость своевременной реализации ключевых направлений предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!». В рамках обсуждения была отмечена важная роль министерства по дальнейшей диверсификации экономики.

    Первый Президент Казахстана был также проинформирован о ключевых показателях развития в сферах промышленности, транспорта и строительства по итогам 2020 года.

    – В обрабатывающей промышленности наблюдается рост в отраслях: черной металлургии на 4,1%, цветной металлургии на 2,8%, машиностроении на 16,3%, легкой промышленности на 15%, фармацевтической промышленности на 47%, производстве готовых металлических изделий на 19,7%. Согласно статистическим данным, индекс физического объема по строительству составил 111,2%. По итогам 2020 года положительная динамика наблюдается в 16 регионах, - сказал Б.Атамкулов.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Нур Отан Экономика Политические партии
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