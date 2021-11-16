Председатель партии «Nur Otan» принял Бауыржана Байбека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев заслушал информацию о ходе подготовки к расширенному заседанию Политического совета партии «Nur Otan». О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Б. Байбек проинформировал Елбасы об итогах рабочих поездок в регионы страны, а также результатах проведения заседаний фракций партии «Nur Otan» в маслихатах по исполнению предвыборных программ.

«В течение года нашей фракцией в Мажилисе проведено 3 заседания с участием членов Правительства. Работа ведется в соответствии с ранее утвержденными планами. Кроме того, осуществляется программа «Жастар – Отанға!» до 2025 года, уже реализовано 20% мероприятий», - доложил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

Б. Байбек также рассказал о результатах проведения Международного форума «Jastar–Otanga!» и планах по организации международного партийного форума с участием представителей 15 стран.

В завершение встречи Председатель партии «Nur Otan» поручил Центральному аппарату и региональным филиалам партии продолжить качественную подготовку к проведению расширенного заседания Политического совета.







