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Председатель партии «Nur Otan» принял Бауыржана Байбека

26 Августа 2021 17:42
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Председатель партии «Nur Otan» принял Бауыржана Байбека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева принял Бауыржана Байбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшей реализации предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», а также итоги первых прямых выборов сельских акимов.

«В текущем году партия провела несколько серьёзных кампаний: мы приняли участие и победили на выборах в Мажилис Парламента, также впервые в истории состоялись выборы сельских акимов. Центральным аппаратом и филиалами партии на местах была проведена большая работа. В ноябре планируется проведение расширенного заседания Политического совета партии. На нём необходимо будет отметить работу активных партийцев, отличившихся по результатам проведенных кампаний», - сказал Елбасы.

Председатель партии «Nur Otan» указал на необходимость продолжения работы с населением, а также важность обеспечения контроля за реализацией предвыборных обещаний.

«Следует продолжить работу с людьми. Важно знать их проблемы, доводить до органов исполнительной власти и обеспечивать соответствующий контроль их решения. Необходимо продолжать укреплять авторитет нашей партии», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Б.Байбек доложил о результатах выборов сельских акимов, отметив активное участие членов «Nur Otan» и электората в этом процессе.

«По итогам прямых выборов сельских акимов представители нашей партии победили в 86% округов. По линии партии 35% – новые лица. В целом корпус акимов обновился на 50%. Средний возраст – 46 лет, женщин – 11%, молодёжь – 14%», - сказал первый заместитель Председателя «Nur Otan».

По информации Б.Байбека, с начала года в общественные приемные партии обратилось более 103 тысяч человек, проведено 20 тысяч приемов граждан. Также на партийный контроль в регионах взято свыше 4,5 тысяч острых социальных вопросов, поступивших по линии общественных советов.

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву также был представлен отчет об исполнении предвыборных индикаторов, информация о предпринимаемых партией мерах по поддержке молодежи и социально уязвимых слоев населения, а также о деятельности по обеспечению партийного контроля в регионах.

В завершение встречи Елбасы поручил Центральному аппарату и региональным филиалам партии обеспечить качественную подготовку к проведению расширенного заседания Политического совета.


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#Нур Отан   #Первый Президент - Елбасы  
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