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    Председатель партии «Nur Otan» принял Бауыржана Байбека

    25 Февраля 2021, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшей реализации предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», а также план работ партии в межэлекторальный период.

    «Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись. Мы приняли нашу предвыборную программу «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!». Сейчас необходимо уделить внимание вопросу ее реализации», - поручил Елбасы.

    Первый Президент Казахстана подчеркнул важность проводимой партией работы по поддержке населения в период пандемии.

    «Пандемия негативно влияет на благосостояние людей и бизнеса. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы продолжить оказание всевозможной поддержки людям», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» представил Елбасы Республиканскую Дорожную карту по реализации предвыборных обещаний партии, подчеркнув, что 24% индикаторов планируется исполнить уже в текущем году.

    «Республиканская Дорожная карта обсуждена на фракции в Мажилисе с участием Премьер-Министра, членов Правительства, депутатов от партии. На исполнение взято 1700 показателей. Уже в этом году планируется исполнить 24% индикаторов. В регионах публично обсуждены 216 дорожных карт по исполнению предвыборных программ. В их рамках предусмотрено достижение 80 тысяч индикаторов. В ближайшие пять лет предвыборные обещания партии будут исполнены», - доложил Б.Байбек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нур Отан Первый Президент - Елбасы
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