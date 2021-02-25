Председатель партии «Nur Otan» принял Бауыржана Байбека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшей реализации предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», а также план работ партии в межэлекторальный период.

«Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись. Мы приняли нашу предвыборную программу «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!». Сейчас необходимо уделить внимание вопросу ее реализации», - поручил Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул важность проводимой партией работы по поддержке населения в период пандемии.

«Пандемия негативно влияет на благосостояние людей и бизнеса. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы продолжить оказание всевозможной поддержки людям», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» представил Елбасы Республиканскую Дорожную карту по реализации предвыборных обещаний партии, подчеркнув, что 24% индикаторов планируется исполнить уже в текущем году.

«Республиканская Дорожная карта обсуждена на фракции в Мажилисе с участием Премьер-Министра, членов Правительства, депутатов от партии. На исполнение взято 1700 показателей. Уже в этом году планируется исполнить 24% индикаторов. В регионах публично обсуждены 216 дорожных карт по исполнению предвыборных программ. В их рамках предусмотрено достижение 80 тысяч индикаторов. В ближайшие пять лет предвыборные обещания партии будут исполнены», - доложил Б.Байбек.