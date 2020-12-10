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    Председатель партии «Nur Otan» принял Бауыржана Байбека

    10 Декабря 2020, 18:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Бауыржан Байбек доложил Первому Президенту Казахстана о готовности партии к агитационному периоду и ходе подготовки к проведению Съезда молодежного крыла «Jas Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    Нурсултан Назарбаев был проинформирован о результатах региональных поездок и встречах представителей партии с жителями отдельных населенных пунктов.

    Б.Байбек также представил детальный план предвыборной агитационной работы партии как на центральном уровне, так и в регионах.

    «Мы провели заседание Бюро и Съезд партии, утвердили 216 предвыборных региональных программ. Сейчас необходимо провести разъяснительную работу», - сказал Елбасы.

    Напомним, 11 декабря Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев примет участие в V Съезде молодежного крыла партии «Jas Otan».


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Нур Отан
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