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    Председатель партии «ADAL» проголосовал на выборах

    10 Января 2021, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «ADAL» Серик Султангали проголосовал на проходящих сегодня выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эти выборы имеют свои особенности. В целом, можно заметить, что политический уровень населения вырос. В то же время, в эту кампанию преимущество отдается молодежи. У нас образованная и компетентная молодежь. Она сможет в ближайшее время показать себя во всех сферах», – сказал С.Султангали после того, как проголосовал на избирательном участке №115 в «Астана Опера».

    Председатель партии отметил, что ожидает хороших результатов на выборах.

    Напомним, сегодня на всех 10 060 избирательных участках, созданных на территории Казахстана, проходит голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Мажилис Выборы-2021
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