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Председатель Нацбанка Казахстана доложил Президенту о динамике и прогнозе инфляции
7 Июня 2022 18:16

Председатель Нацбанка Казахстана доложил Президенту о динамике и прогнозе инфляции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-май 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства также был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов.

Галымжан Пирматов представил предложения по дальнейшему развитию рынка государственных ценных бумаг и национальной платежной системы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализации денежно-кредитной политики, сдерживание инфляции и повышение эффективности фондового рынка.


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