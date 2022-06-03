Председатель Мажилиса РК встретился с Генеральным секретарем ТюркПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился сегодня с Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехметом Сурейя Эром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Приветствуя дипломата, Ерлан Кошанов отметил, что наша страна вступает в новый этап в истории своей независимости.

«Наш Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой проведения референдума в связи с конституционными изменениями. Это историческое решение, обусловленное требованием времени и запросом общества. В связи с этим в нашу страну прибыли наблюдатели ТюркПА. И Вы тоже принимаете участие в этом», – сказал Председатель Мажилиса.

В свою очередь Мехмет Сурейя Эр отметил, что Казахстан сегодня по многим показателям является лидером региона. Он подчеркнул, что успешное проведение референдума станет важным этапом на пути дальнейшего развития страны.

«В своем Послании Президент Казахстана предложил проведение референдума. Это судьбоносное решение, которое полностью отвечает интересам ваших граждан», - подчеркнул Генеральный секретарь ТюркПА.

Ерлан Кошанов выразил признательность Мехмету Сурейя Эру за участие в наблюдении по проведению республиканского референдума в Казахстане.

Собеседники обсудили также вопросы, связанные с проведением Совета Ассамблеи и XI пленарного заседания ТюркПА в Кыргызстане, в ходе которого предусматривается принятие Стратегической дорожной карты организации на 2023-2028 годы.