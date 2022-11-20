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    Председатель Мажилиса Парламента проголосовал на выборах Президента

    20 Ноября 2022, 09:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. Спикер нижней палаты Парламента отдал свой голос на избирательном участке №110, который расположен в здании Национальной компании «Қазақстан темір жолы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    «Настроение очень хорошее, праздничное. Сегодня я проголосовал за будущее нашей страны. Каждый гражданин, я думаю, должен проголосовать сегодня. Отдать свой голос – за будущее своей семьи, за будущее своей страны. Поэтому я призываю сегодня всех казахстанцев сделать свой выбор – прийти на избирательный участок», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов.

    Фото:parlam.kz
    Мажилис Ерлан Кошанов Президентские выборы - 2022
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