Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов избран руководителем парламентской фракции Nur Otan

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - На заседании Ерлан Кошанов избран руководителем фракции партии Nur Otan в Мажилисе. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Спикера Мажилиса, предложенную вице-спикером палаты Павлом Казанцевым.

Поблагодарив депутатов за поддержку и оказанное доверие, Руководитель фракции Ерлан Кошанов обозначил приоритеты по перезагрузке работы фракции в свете реализации задач, поставленных Президентом, Председателем партии Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на внеочередном XXI съезде партии Nur Otan 28 января т.г.

В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что фракция должна активно включиться в трансформацию Nur Otan, всецело способствуя повышению эффективности партии для проведения президентского курса реформ.

Спикер особо отметил, что депутаты, прошедшие праймериз, имеющие большой авторитет в обществе, обладающие большим профессиональным и жизненным опытом, должны начать широкий диалог с гражданами, вникая в суть их запросов. Это позволит работать на опережение и заранее прощупывать болевые точки.

С учетом новых задач, стоящих перед фракцией, председатель Мажилиса поручил усилить качество законотворческой деятельности, повысить актуальность депутатских запросов, усилить взаимодействие с центральным аппаратом партии по вопросам аналитики и работы в регионах.

Особое внимание депутаты фракции должны уделять информационной работе, в том числе в социальных сетях.

Спикер Мажилиса обозначил перед членами фракции ряд задач в связи с выездом депутатов в регионы в феврале т.г. Отмечая важность предстоящей работы, председатель Мажилиса напомнил, что встречи с жителями должны пройти в живом формате с обсуждением реальных проблем граждан на местах. Необходимо встречаться с разными категориями населения, в том числе в отдаленных аулах. Особое внимание надо уделить молодежи, разъяснив им возможности, предоставляемые государством. В ходе выездов также необходимо провести встречи с членами общественных советов, а также приемы граждан в общественных приемных партии.

В ходе собрания с учетом новых задач мажилисмены внесли изменения в качественный состав фракции. Так, депутат Мажилиса Ерлан Саиров избран заместителем руководителя и членом президиума фракции, а мажилисмены Елнур Бейсенбаев и Екатерина Смышляева вошли в состав президиума фракции.

В собрании фракции принял участие исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов.