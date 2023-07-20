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    Председатель Комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции

    20 Июля 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой в рамках выявления системных фактов коррупции среди высокопоставленных чиновников, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям пресечена противоправная деятельность руководителей подразделений данного ведомства. Об этом на полугодовой коллегии Агентства по противодействию коррупции сообщил председатель Асхат Жумагали, передает МИА «Казинформ».

    Так, по результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по г. Шымкент и области Жетісу.

    Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним.

    Суммы взяток варьировались от 100 тыс до 4 млн тенге. Кроме того, председатель Комитета противопожарной безопасности МЧС за незаконное денежное вознаграждение осуществлял покровительство одному из руководителей ДЧС по области Улытау.

    Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность указанных должностных лиц к другим коррупционным правонарушениям.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Коррупция Видео МЧС
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