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    Председатель Коллегии ЕАЭС поздравил президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

    21 Марта 2021, 12:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил президентов Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с международным праздником Навруз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    «Этот древний, замечательный праздник весны является важной, неотъемлемой частью богатого, исторического наследия культуры народов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Пусть день весеннего обновления природы послужит импульсом для реализации новых масштабных проектов на благо ваших стран», - отмечается в поздравительных посланиях.

    Михаил Мясникович пожелал главам государств крепкого здоровья и благополучия, а народам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана - мира, благоденствия и процветания.

    Международный день Навруз (Наурыз, Нооруз), в переводе‎ с персидского - «новый день», отмечается 21 марта. Это праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз является национальной традицией.

    30 сентября 2009 года Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено Международным праздником Навруз.

    Также Михаил Мясникович поздравил Дмитрия Мезенцева с назначением государственным секретарем Союзного государства.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

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