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    Председатель КНБ поздравил пограничников с профессиональным праздником

    17 Августа 2021, 20:41

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 августа, накануне Дня пограничника Председатель КНБ генерал-лейтенант национальной безопасности Карим Масимов посетил Пограничное отделение «Баянкол» Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Карим Масимов обратился к личному составу и ветеранам ведомства с поздравлением и пожелал успехов в ответственной службе по охране священных рубежей Родины.

    «Обеспечение надежной защиты и охраны Государственной границы является важнейшей задачей Комитета и находится под пристальным вниманием руководства страны. С учетом новых угроз и вызовов проведено реформирование и интеграция Пограничной службы в систему органов национальной безопасности», - говорится в сообщении.

    Символично, что в преддверии подписания Указа о создании Пограничной службы независимого Казахстана в 1992 году Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев посетил заставу «Баянкол» в Алматинской области.

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    Пограничники КНБ
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