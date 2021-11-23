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    Председатель «Jas Otan»: Перед нами стоит важная задача по созданию условий для будущего поколения

    23 Ноября 2021, 22:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель молодежного крыла «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев прокомментировал прошедшее расширенное заседание Политического совета партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы стали свидетелями исторического события – передачи полномочий Председателя правящей партии страны Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Это очередной важный шаг вперед в процессе продолжающегося транзита власти на рубеже 30-летия Независимости Республики Казахстан. Как отметил Елбасы, партия «Nur Otan» должна консолидировать общество вокруг государственного курса Главы Государства», - считает председатель молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Нуржан Жетписбаев.

    «Конечно же, в этом огромную роль играет молодое поколение. Перед нами стоит важная задача по сохранению намеченного курса и созданию условий для будущего поколения. Для этого Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым был представлен свод принципов «Семь столпов государственности» , которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев в новую эпоху», - подчеркнул Нуржан Жетписбаев.

    Напомним, сегодня на расширенном заседании Политического совета партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии Президенту страны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Нур Отан Общество Первый Президент - Елбасы Политика
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