Председатель ДУМК поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан айт. МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУМК РК публикует текст поздравления.

Уважаемые верующие!

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного!

Поздравляю от чистого сердца всю мусульманскую умму Казахстана с Курбан айтом! Пусть благословенным будет этот священный праздник. Желаю, чтобы мир и радость снизошли в жизнь каждого верующего в эти светлые дни и остались с нами навсегда.

Курбан айт является одним из великих праздников в исламе. В этот знаменательный день верующие совершают жертвоприношение с одним намерением – угодить, доставить довольство Всевышнему. Они оказывают благотворительную помощь малообеспеченным, и своей жизнью стремятся показать лучший образец послушания и исполнения предписаний Всемогущего Творца.

На протяжении многих столетий ислам является духовной опорой нашего народа, поэтому верующие готовятся к празднику Курбан айт с благоговением. В этот день мусульмане должны очистить свои помыслы и сердца, чтобы приблизиться к Творцу. Слово «курбан» так и переводится – «быть ближе», «приближение». В смирении и послушании как раз и заключается суть истинного богослужения. В Священном Коране по этому поводу сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность».

Уважаемые соотечественники!

Мы не можем собраться вместе и провести празднование Курбан айта в мечетях. Поскольку сохранение вверенного нам Всевышним здоровья является первостепенным мусульманским долгом. Людям, ищущим довольства Творца, Духовное управление мусульман Казахстана предоставило для этого все возможности, организовав дистанционное совершение жертвоприношения. Мясо жертвенных животных мечети раздадут малообеспеченным и многодетным семьям. Каждый верую­щий, у кого есть материаль­ная возможность, обязан принести в жертву живот­ное без порока. Те же, кто не имеет такой возможности, освобождаются от этой обязанности.

История Курбан айта начинается с испытания Всевышним пророка Ибрахима (мир ему), после которого Аллах обрадовал его доброй вестью. Об этом сказано в Священном Коране: «Это и есть явное испытание (или явная милость). Мы выкупили его великой жертвой. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Ибрахиму! Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он – один из наших верующих рабов».

Пусть Всевышний Аллах облегчит испытания, которые приходят в жизнь верующих, и ниспошлет Свою безграничную милость. Пусть Аллах примет ваше жертвоприношение и ответит на ваши молитвы, пусть приумножатся вознаграждения за ваши благие дела.

Пусть Всевышний избавит наш мир от пандемии, дарует благо, милость и исцеление заболевшим! Пусть Всемогущий Аллах дозволит в скором времени вновь открыть наши мечети и вернуться в прежнее русло нашего богослужения! Аминь!



