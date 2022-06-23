Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    Председатель ЦИК РК встретился с делегацией от БДИПЧ ОБСЕ

    23 Июня 2022, 22:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 июня, состоялась встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлана Абдирова с Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

    Во встрече приняли участие секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман, а также старший политический советник - глава Офиса Директора БДИПЧ/ОБСЕ Фабрицио Нава, офицер БДИПЧ/ОБСЕ по вопросам верховенства закона Кэролин Хаммер.

    Нурлан Абдиров поблагодарил БДИПЧ/ОБСЕ за направление и участие Миссии в наблюдении за референдумом в Республике Казахстан, состоявшимся 5 июня 2022 года.

    В свою очередь, Маттео Мекаччи поблагодарил за тесное взаимодействие и поддержку Миссии по оценке референдума, за высокий уровень прозрачности работы Центральной избирательной комиссии, а также за предоставленную возможность впервые за последние 12 лет предметного и профессионального обсуждения некоторых положений и рекомендаций Итогового отчета Миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Республике Казахстан в 2021 году.

    Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования избирательной системы Республики Казахстан, расширения сотрудничества ЦИК РК и БДИПЧ/ ОБСЕ.

    В завершение встречи стороны подтвердили готовность дальнейшего наращивания экспертного взаимодействия ЦИК РК с БДИПЧ/ОБСЕ как во время организации и подготовки, так и в период между электоральными кампаниями.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ОБСЕ ЦИК Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем ПА ОБСЕ
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду