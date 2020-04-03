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    Председатель актюбинского МК «Жас Отан»: Нужно делать больше добрых дел

    3 Апреля 2020, 19:18

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Председатель молодежного крыла партии «Nur Otan» «Жас Отан» Асылжан Буркиталин один из тех, кто добровольно оказывает помощь нуждающимся актюбинцам в эти дни. 27-летний активист считает, что в этом мире люди по возможности должны совершать много добрых дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 19 марта мы начали акцию «Біз біргеміз» по оказанию помощи одиноким гражданам, многодетным, семьям с низкими доходами, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

    Нуждающихся актюбинцев много. Эти семьи в основном живут на дачах в сложных условиях. Там не ездят автобусы, своих машин у них нет, автобусные остановки в 1-2 километрах от их домов. Даже на машине к ним доехать бывает сложно из-за бездорожья. В условиях ЧП эти семьи остались без работы, без доходов. Списки нуждающихся мы получили в управлении занятости. Думаю, нужно делать много добрых дел, если это в наших силах. Мы должны помогать друг другу, несмотря ни на что.

    Сегодня мы помогли одинокой актюбинке, доставили ей продукты. Но есть те, у кого денег на продукты нет, им выделяют средства неравнодушные люди, и это правильно», - говорит А. Буркиталин.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Нур Отан Общество
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