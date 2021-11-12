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    Предприятиям выгоднее заплатить штраф, чем устранять нарушения – глава МЧС РК

    12 Ноября 2021, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС РК Юрий Ильин назвал причины частых нарушений промышленной безопасности на предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неоднократно нами было акцентировано внимание на неудовлетворительное состояние промышленной безопасности на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау». Инспекторами на постоянной основе выявлялись систематические нарушения требований безопасности, связанные с ведением горных работ, предварительной дегазацией угольных пластов, отсутствием систем автоматического определения концентраций метана на некоторых участках и т.д.», - сказал Юрий Ильин на правительственном часе в Сенате.

    По результатам проверок в судебные органы направлялись исковые заявления на приостановление ведения горных работ на опасных участках угольных шахт. Однако, на практике по итогам рассмотрения исковых заявлений судом, решения о приостановлении опасных участков не поддерживаются и накладываются только административные штрафы.

    «Санкции и суммы налагаемых административных штрафов незначительны по отношению к проверяемым субъектам, это приводит к нивелированию ответственности за их нарушение. На практике сложилась тенденция, что экономичнее заплатить административный штраф, нежели вкладывать средства с целью устранения нарушений», - констатировал министр.

    «Отсутствие должной ответственности за нарушение законодательства, негативно отражается на превентивных мерах в области контроля и надзора, что, соответственно, формирует у проверяемых субъектов чувство безнаказанности», - заключил глава МЧС.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Безопасность МЧС
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